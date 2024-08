Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA) savā publikācijā , atsaucoties uz Aglonas bazilikas Informācijas centra vēstīto, raksta, ka šogad svētceļotāju grupas ir lielākās nekā pērn, turklāt daudz vairāk ir gados jaunu cilvēku, bērnu, kā arī pavisam mazu bērnu, kuri tika stumti ratiņos. Viens no jaunākājiem svētceļojuma dalībniekiem šogad bija vienu gadu vecs, bet vecākajam bijuši vairāk nekā 70 gadi.

Aglona svētceļniekus gaidīja jau kopš svētdienas, 11. augusta, kad tika atzīmēta slimniekiem veltīta diena. Savukārt otrdiena, 13. augusts, īpašā veidā bija veltīts mieram. Aculiecnieks dalījies attēlos, kuros no putna lidojuma iemūžināts skats uz Aglonas sanktuāriju, kas ir viena no nozīmīgākajām svētvietām ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, turklāt pasaules nozīmes svētvieta.

Par savu ceļu līdz Aglonai pastāstījuši 20 grupu dalībnieki, tostarp no grupas, kura ceļu uz Aglonu mērojusi no Daugavpils – tajā gājuši Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārstāvji no dažādām Latvijas pilsētām, raksta KABIA.