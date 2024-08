Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) šovasar pēc kritieniem no velosipēdiem vērsušies vairāk nekā 350 bērni, informēja BKUS virsārste Renāte Snipe.

Kaut arī no šī gada pavasara aizsargķiveres lietošana, braucot ar velosipēdu bērniem līdz 16 gadu vecumam un, braucot ar elektroskrejriteni līdz 17 gadu vecumam, ir obligāta, tikai vienai trešdaļai no tiem, kas nokrituši no mobilitātes rīkiem, galvā ir bijusi ķivere, norādīja Snipe.