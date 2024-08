Rekonstrukcijas darbu veikšanai Rīgas HES pirmdien no pulksten 20 līdz otrdienas pulksten 6 tiks slēgta satiksme uz Rīgas HES tilta posmā no Salaspils rotācijas apļa līdz Daugmales rotācijas aplim, portālu "Delfi" informē AS "Latvenergo".