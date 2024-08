LVSADA jau jūnijā vērsa uzmanību uz to, ka šogad publiskotais Eiropas Komisijas (EK) ziņojums par ekonomisko, sociālo, nodarbinātības, strukturālo un budžeta politiku Latvijā esot "iznīcinoši skarbs attiecībā uz situāciju veselības aprūpē". Latvijas valdības izdevumi veselības aprūpei ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienībā (ES), ziņojumu komentēja biedrība.

LVSADA jau iepriekš paudusi, ka pašlaik Latvijas valdības finansējums veselības aprūpei ievērojami atpaliek ne tikai no vidējā ES rādītāja, kas ir 7,7% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet arī no Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam paredzētajiem 6% no IKP.