Jelgavas novada domes deputātiem arī pirmdien neizdevās ievēlēt priekšsēdētāju. Gluži tāpat kā jūlija sākumā visvairāk balsu – astoņas – ieguva Andris Vītoliņš , kurš ievēlēts no Latvijas Zaļās partijas (LZP). Lai iegūtu priekšsēdētāja amatu, gan nepieciešamas desmit balsis. Jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā deputāti lēma uz darbības izvērtēšanas laiku atstādināt izpilddirektori, bet pirmdien domē iesniegts desmit deputātu parakstīts iesniegums par neuzticības izteikšanu priekšsēdētāja pienākumu izpildītājai Ilzei Vītolai no Latvijas Zemnieku savienības.

Ārkārtas domes sēdē priekšsēdētāja amatam tika izvirzītas divas kandidatūras. Pašreizējā domes priekšsēdētāja vietniece un priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Ilze Vītola no LZS, un šī sasaukuma bijušais domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ozoliņš, kurš ievēlēts no LZP. Trīs vēlēšanu kārtās vairākumu – astoņas balsis – ieguva Ozoliņš. Tomēr, lai iegūtu kāroto priekšsēdētāja vietu, nepieciešamas vismaz desmit deputātu balsis. Jāpiebilst, ka arī 10. jūlija ārkārtas sēdē Ozoliņš bija viens no diviem kandidātiem, arī toreiz par viņa kandidatūru nobalsoja astoņi deputāti. Vaicājot, vai viņš ik mēnesi mēģinās iniciēt jaunas priekšsēdētāja vēlēšanas, atbild: "Mani neinteresē matemātika. Mani interesē reāla saimnieciskā darbība. Ja šajā darbībā es redzu absurdus, tad es vācu deputātus, kuri domā līdzīgi man, aicinu pārējos kaut ko mainīt."