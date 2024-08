Ja nesākam diskusiju par kampaņai plānoto tēriņu apmēru, Latvijas valdības iecere ķerties pie rudzu maizes popularizēšanas ir kaut kas tāds, ko vara dažādās valstīs dara izsenis un bieži. Proti, vara cenšas panākt ne tikai to, lai iedzīvotāji, kā saka, nevāra ziepes (piemēram, neizdara noziegumus), bet arī, lai viņu dzīve ir, pēc varas domām, veselīga un labām vērtībām caurstrāvota. Daži autori to sauc par "biopolitiku", bet iztiksim bez pārgudrībām. Mūsu platuma grādu gadījumā viens no pirmajiem, šķiet, gadījumiem ir 1716. gads, kad Rīgā aizliedza pirtīs sievietēm un vīriešiem mazgāties kopā. [1] Varētu šķist, ka nekāda krimināla skāde no šādas mazgāšanās nerodas, bet, lūk, varai šķita, ka tā nav pareizi, un viss.