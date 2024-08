Kā norāda Dimanta, no šī ziedojuma tiks segti arī trūkstošie līdzekļi trešajai (no piecām kopā) zāļu devai Gabrielam Mutoram, kuram ar iedzīvotāju un uzņēmumu palīdzību līdz šim no 483 499 nepieciešamajiem eiro saziedoti 261 000 eiro.

VM priekšlikumus vērtē atzinīgi

Dimanta saka, ka "Ziedot.lv" no sirds priecājas, ka valdības līmenī tiek domāts par onkoloģijas pacientu problēmām. "Līdz šim no NVD ar regularitāti tika pausta informācija, ka viss ir kārtībā un problēmas ir tikai dažiem indivīdiem. Tas iemidzināja un bija sajūta, ka "Ziedot.lv" un pacienti, kas meklē pie sabiedrības palīdzību, vienkārši kaut no nesaprot vai vēlas pārāk daudz. Bet šie cilvēki vēlas tikai taisnīgumu attieksmi no valsts un iespēju dzīvot," uzsver Dimanta.