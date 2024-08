Valsts vides dienests (VVD) no trešdienas, 21. augusta, atkārtoti apturējis naftas bāzes darbību Daugavpilī, portālu "Delfi" informēja dienestā.

Apsekošanas laikā piedalījās abu uzņēmumu pārstāvji, kuri mutiski apliecināja savu gatavību turpmāk sadarboties ar VVD, tāpat uzņēmumi apņēmās apturēt naftas bāzes darbību līdz B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai. Tas ietver ķīmisko vielu un maisījumu ievešanas un sajaukšanas pārtraukšanu, kā arī apņemšanos 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas izvest no naftas bāzes visas neiepakotās ķīmiskās vielas un maisījumus, lai novērstu to uzglabāšanu lielākos apjomos par 5 tonnām.