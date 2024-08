Vīrietis vērsās Rīgas pašvaldības bāriņtiesā ar lūgumu atļaut viņa meitai kopā ar tēvu izceļot no valsts braucienā uz Krieviju pie bērna vecvecmāmiņas laikā no 2023. gada 23. līdz 31. decembrim.

Bāriņtiesa nolēma neatļaut izceļot no valsts braucienā uz Krieviju. Bāriņtiesa minējusi vairākus argumentus, tostarp, to, ka bērna ceļojuma laiks daļēji iekrīt bērna mātes saskarsmes laikā. Tāpat tēvs nebija informējis bērna māti par ceļojuma datumiem un bija iegādājies biļetes, nesaskaņojot ar bērna māti un bērnu.

Bāriņtiesa argumentējusi, ka, dodoties uz Krieviju, kur situācija ir neparedzama un bīstama, bērna veselība un dzīvība var tik apdraudēta. Nav arī pārliecības, ka bērns varēs atgriezties Latvijā un vai bērnu no Krievijas varēs atgūt. Līdz ar to doties kopā ar tēvu uz Krieviju neesot ne tikai bērna interesēs, bet arī šis brauciens varot apdraudēt bērna veselību un dzīvību.

No Rīgas autoostas pasažieri joprojām var doties uz Maskavu, Sanktpēterburgu un Pleskavu, lietā arī nav neviena pierādījumu, kas liecinātu par to, ka pieteicējam, kurš ir Latvijas pilsonis, bijusi vēlme izbraukt no Latvijas un dzīvi citā valstī, kā arī nav neviena apliecinājuma, ka viņš neatvedīs bērnu atpakaļ mātei, bija teikta pārsūdzībā.