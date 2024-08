Viņa uzskata, ka ir "zelta likumi", kurus pilda vienmēr. Vanaga izteicās, ka nozares ministrei droši vien ir pārliecība, ka viņas alga pieaugs par 400 līdz 500 eiro, jo to paredz viens no šiem "zelta" likumiem.

To, ka Izglītības likumu attiecībā uz atalgojuma pieaugumu paredzēts nepildīt, arodbiedrība uzzināja pagājušajā nedēļā, pati meklējot informāciju valdībai iesniegtajos dokumentos, apgalvoja Vanaga.

Vanaga arī apgalvoja, ka daļai pedagogu jau šogad pastāv risks saskarties ar algu samazinājumu, jo to paredzot kādi nesakārtoti Ministru kabineta noteikumi.

"Tā nestabilitāte ir tāda, ka, iespējams, daļai pedagogu alga samazināsies jau no šī gada septembra, bet visiem - netiks pildīts algas paaugstinājuma grafiks no janvāra," viņa teica.

Vēstīts, ka vēl nav skaidrs, vai pedagogi no 2025. gada saņems vismaz 10,35 eiro par vienu darba stundu, kā to paredz zemākās darba algas likmes grafiks, izriet no izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas (JV) paustā žurnālistiem aizvadītajā nedēļā.