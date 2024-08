Sūdzību pārbaudes laikā tostarp ir konstatēts un ņemts vērā, ka abu personu publiskajā telpā sniegtā informācija par notikušā apstākļiem būtiski atšķiras no abu personu tiesībaizsardzības iestādēm sniegtās informācijas.

Vienas personas sniegtā informācija par politiskās partijas "Vienotība" un partiju apvienības "Jaunā Vienotība" grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu tostarp bija pilnīgā pretrunā ar pašas personas valsts amatpersonas deklarācijā norādītajām ziņām par attiecīgajos pārskata periodos gūtajiem ienākumiem. Savukārt otra persona, kura kā pakalpojuma sniedzējs vienīgā ir kompetenta sniegt pilnīgu un korektu informāciju par politiskajai partijai "Vienotība" nodrošināto pakalpojumu apjomu un to veidojošajām izmaksām, ir spējusi sniegt vien vispārīgas, nekonsekventas un pat savstarpēji izslēdzošas ziņas.

Prokuratūrā KNAB veiktā pārbaude ir atzīta par pilnīgu un visaptverošu. KNAB izsmēla visas iespējas, lai pārbaudītu no abām personām saņemtās ziņas par notikušo un noskaidrotu objektīvo patiesību. Ne KNAB, ne prokuratūra nekonstatēja ticamus un pārbaudāmus pierādījumus, kas apstiprinātu abu personu sniegtās ziņas par to, ka politiskā partija "Vienotība" un partiju apvienība "Jaunā Vienotība" būtu veikusi grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu ievērojamā apmērā. Lai gan pārbaudē konstatēts, ka politiskā partija "Vienotība" ir pieņēmusi nelikumīgu finansējumu, nav iegūti ticami un pārbaudāmi pierādījumi, kas apstiprinātu, ka nelikumīgais finansējums būtu izspiests, ka nelikumīgais finansējums būtu pieņemts pēc tā pieprasīšanas lielā apmērā vai ka nelikumīgā finansējuma pieņemšana būtu notikusi personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās vai lielā apmērā. Līdz ar to politiskās partijas "Vienotība" izdarītie nodarījumi nav krimināli sodāmi saskaņā ar Krimināllikuma 288.4 pantu.