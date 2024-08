Viņi abi joprojām atrodas apcietinājumā – šādu drošības līdzekli atstājusi spēkā arī Rīgas apgabaltiesa, noskaidroja portāls "Delfi". VP papildina, ka 5. augustā policija no robežsardzes turpmākai izmeklēšanai pārņēmusi šajā resorā sākto kriminālprocesu par robežas nelikumīgu šķērsošanu uz SUP dēļa, līdz ar to vienā lietvedībā šobrīd apvienoti abi kriminālprocesi. Norādot uz izmeklēšanas interesēm, VP plašāku informāciju nesniedz.