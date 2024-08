Ja tiks virzīta izdeja par pievienotās vērtības nodokļa ( PVN ) celšanu no 21% līdz 22%, tad jāpalielina minimālā alga un jāfiksē neapliekamais minimums, uzskata Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā (LBAS).

Ņemot to vērā valdības sociālie partneri – LBAS un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) – divpusējās pārrunās ir izstrādājušas savu nodokļu izmaiņu piedāvājumu.

"Darba devēju organizācijas iepriekšējās sarunās ar valdību kā potenciālu darbaspēka nodokļu reformas kompensējošo mehānismu ir rosinājušas palielināt PVN par procentpunktu. Savienība PVN palielināšanu neatbalsta, uzsverot, ka lielākais slogs PVN paaugstināšanas gadījumā gulsies uz mazo algu saņēmējiem, tajā pašā laikā ietekmējot visus darbiniekus neatkarīgi no darba algas līmeņa," pauda LBAS.

Ja darba devēji un valdība vienosies par PVN paaugstināšanu, LBAS uzstās, ka šādas izmaiņas ir pieļaujamas tikai pie nosacījuma, ka jau ar 2025. gadu tiek ieviests fiksēts neapliekamais minimums, paaugstināts atvieglojums par apgādībā esošām personām, kā arī pakāpeniski līdz 50% no vidējās algas tautsaimniecībā pieaug minimālā alga.

"Šādas izmaiņas ir nepieciešamas, lai kompensētu pirktspējas kritumu no paaugstināta PVN, kā arī nodrošinātu neto algas pieaugumu visās algu kategorijās," norāda arodbiedrību savienība.

LBAS ieskatā minimālā alga ir jāceļ līdz vismaz 740 eiro, jo tieši zemo algu saņēmēji patēriņa sadārdzināšanos izjustu visbūtiskāk. Savukārt atvieglojums par apgādībā esošām personām (arodbiedrības un darba devēji piedāvāja 300 eiro 2025. gadā) slogu noņemtu tieši no ģimenēm ar bērniem.

Sociālie partneri vienojās arī par minimālās algas un neapliekamā minimuma pieauguma grafiku nākošajiem gadiem, kuru mērķis ir sasniegt minimālās algas līmeni 50% apmērā no vidējās algas tautsaimniecībā, par bāzi ņemot 12 mēnešu vidējo algu no iepriekšējā gada 1. ceturkšņa līdz aizpagājušā gada 2. ceturksnim. 2025. gadā minimālā alga tiktu noteikta 47% līmenī no vidējās algas attiecīgajā pārskata periodā, savukārt nākamajos gados šī attiecība pieaugtu par 0,5% līdz tā sasniegtu 50% attiecību pret vidējo algu tautsaimniecībā.