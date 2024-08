Šā gada pavasarī Sanita (vārds mainīts) par pirmreizēju ginekologa vizīti AS "Veselības centru apvienība" (VCA) maksājusi 45,50 eiro. Šo summu viņai sedza apdrošinātājs. Tagad augustā pirmreizēja ginekologa vizīte maksā jau 50,00 eiro un klāt nākusi pacienta piemaksa 3 eiro apmērā. Piemaksu Sanitas apdrošinātājs nesedz. Kas tās par pacienta maksas piemaksām, skaidro "Delfi".

Kam paredzēta piemaksa?

"Veselības centru apvienības" komunikācijas vadītāja Līga Ribkinska skaidro, ka neliela piemaksa par katru maksas vizīti ir viens no veidiem, kā nodrošināt attīstību, pieaugošos pakalpojumu pieprasījumu un līdzekļus ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paplašināšanai iedzīvotājiem visā Latvijā.

"Šī piemaksa pie maksas vizītes ir AS "Veselības centru apvienība" noteiktās kopējās cenas par attiecīgo vizīti sastāvdaļa. Kādēļ tā ir tikusi izdalīta atsevišķi? To darām iekšējās uzskaites nolūkos, lai uzņēmums šādi iezīmētos līdzekļus varētu izmantot infrastruktūras modernizācijai, aizvien plašākai pakalpojumu pieejamībai un to kvalitātes celšanai," uzsver Ribkinska.