Iesaka Nacionālo ziņu nodaļas redaktors Kārlis Arājs

Tāpat šonedēļ Latvija piedzīvoja, varētu pat teikt, laikmeta norietu, jo aktīvo politiku pameta ilggadējais premjers, ministrs un deputāts Krišjānis Kariņš (JV). Persona, kurai netrūkst gan kritiķu, gan atbalstītāju, bet kuras atstāto nospiedumu uz Latvijas politikas dienaskārtību nenovērtēt nav iespējams. "Delfi" piedāvā atskatu uz to, kas tad īsti bija Kariņš, no kurienes viņš nāca, un ko atstāj aiz sevis.

Iesaka Analīzes un stāstniecības nodaļas vadītāja Vita Dreijere-Smane:

Par laimi, tobrīd dienestu izsaukšana nebija manā ziņā, jo neesmu droša, vai mani nospriegotie nervi pēc asa sižeta filmu cienīgā skata pēkšņās pārcelšanās uz realitāti būtu labi panesuši to, kas pēc tam sekoja komunikācijā ar "ātro" dispečeri. Bet es šo sarunu dzirdēju. Ne pagrieziens uz Sedu, ne konkrēti nosaukts divu ceļu krustošanās punkts nebija pietiekami labs skaidrojums, saruna ar dispečeri ievilkās aizvien garāka un garāka. Skatījos uz asiņojošo šoferi, kuram ar saviem spēkiem un aculiecinieku palīdzību bija izdevies izkļūt no tās saplacinātās čupas, kas vēl pirms dažām minūtēm bija viņa auto, un klausījos sarunā ar ātrās palīdzības dispečeri. "Ja nu viņa dzīvība šobrīd būtu apdraudēta?" es iedomājos, dzirdot sarunu, kas, nupat jau šķita, nekad nebeigsies. Acīmredzot savas domas biju izteikusi arī skaļi, jo kāds man atbildēja: "Nu, tad viņš te arī nomirtu."

Iesaka "Delfi TV" galvenais producents Aigars Lazdiņš

Lai arī var nepatikt to atzīt, bet skaitīt naudu svešā kabatā reizēm gribas. Sevišķi, ja šī nauda tur nonākusi caur valsts budžetu, kuru, maksājot nodokļus, veidojam mēs paši. Tādēļ nedomāju, ka kādu pārsteigs, ka starp "Delfi TV" šīsnedēļas skatītākajiem raidījumiem ir divas "Spried ar Delfi" epizodes – par topošā apvienotā sabiedriskā medija valdes algām un par to, kā Valsts ieņēmumu dienests pārbaudīs tos cilvēkus, kuriem "gadījies" savā kontā ieskaitīt daudzdesmit tūkstošus eiro vairāk, nekā deklarējuši valstij.

Iesaka "Delfi Bizness" redaktore Lelde Šuberte

Šā gada aprīlī Latvijas Ekonomikas ministrija publiskoja ziņojumu, kurā teikts, ka nominālais iekšzemes kopprodukts (IKP) periodā no 2023. līdz 2035. gadam divkāršosies no 40,3 miljardiem eiro 2023. gadā līdz 83 miljardiem eiro 2035. gadā. Rīgas Ekonomikas augstskolas ekonomikas nodaļas vadītājs Mortens Hansens paudis šaubas par šī mērķa sasniedzamību. "Delfi Bizness" uzrunāja arī citus ekonomistus, lai noskaidrotu, vai EM plāns ir reālistisks vai vien ambiciozs sapnis.

Alus darītava "Labietis" otrdien atzīmēja savu 11. dzimšanas dienu. Pēdējie divarpus gadi aizvadīti pārmaiņu zīmē. Sākoties Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, uzņēmuma vadītājam Reinim Pļaviņam nebija šaubu par to, ka jāpārtrauc pudeļu iepirkšana no Krievijas. Taču lielveikali vairākus mēnešus atteicās izvietot "Labieša" produkciju. Raugoties nākotnē, alus darītājs cer, ka jaunais likums par ražotājvalsts karodziņu uz preču iepakojuma rosinās pircējos patriotiskas jūtas un mudinās izvēlēties Latvijā ražotu alu.

Iesaka "Delfi Life" redaktore Lelde Lūse

Ja šo nedēļas nogali gribas pavadīt aktīvi, gana daudz iespēju piedāvā arī Pierīgas apkārtne. To pierāda žurnāliste Agnija Reiniece, divās intensīvās dienās piedaloties vairākās aktivitātēs, kas pieejamas 50 kilometru rādiusā no Rīgas. Brauciens ar veikbordu, braukšana ar "fat bike" velosipēdiem, supošana tīrelī un pēc tam gardu pankūku notiesāšana jaukā kompānijā – tās ir tikai dažas iespējas jēgpilnai atpūtai.

Iesaka "Delfi Sports" galvenais redaktors Ingmārs Jurisons

Taču reizi četros gados šis algoritms pajūk – jo tieši vasaras izskaņa ir laiks, kad hokejā tradicionāli noskaidro nākamo olimpisko spēļu dalībnieces. Latvieši, kam ļoti patīk visu kaut ko rīkot, regulāri šos kvalifikācijas turnīrus uzņem pie sevis, un tad savu iekšējo pulksteni spiests pārregulēt arī pašmāju līdzjutējs. Un tiešām ir vērts – jo atšķirībā no pavasara, kad dažiem no labākajiem uzģērbt sarkanbaltsarkano formu traucē aizņemtība klubā vai sezonā iekrātās veselības likstas, nereti klāt ir arī visi jaudīgākie hokejisti. Šonedēļ to izmantojām arī mēs – aicinot uz garāku sarunu divus no šobrīd labākajiem Latvijas spēlētājiem, kurus izlasē neredzējām pavasarī: bronzas pavasara komandas izšķirošo vārtu guvēju Kristiānu Rubīnu, kā arī pēdējos gados labāko valstsvienības uzbrukuma snaiperi Rūdolfu Balceru. Abi olimpiskajās spēlēs vēl ne reizi nav spēlējuši, abiem tas ir spēcīgs karjeras dzinulis un pat sapnis, kas labi jūtams arī viņu atbildēs, spriedumos un pārdomās.