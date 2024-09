Pirms četriem gadiem ārkārtas Rīgas domes vēlēšanas notika apstākļos, kad dome bija atlaista un pašvaldību vadīja pagaidu administrācija. Taču divas iepriekšējās vēlēšanas notika bijušā mēra Nila Ušakova no "Saskaņas" zīmē: viņa paša partija solīja stabilitāti, bet opozīcija – Ušakova gāšanu. Tagadējais Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no "Jaunās Vienotības" (JV), kurš agrāk cīņā par Rīgu bija iesaistījies kā opozicionārs, nu apņēmies censties savu krēslu nosargāt, un kā galveno tā apdraudētāju viņš saredz Šleseru.

"Es uzskatu, ka šim cilvēkam jābūt sevi jau apliecinājušam, ka tas nevarētu būt kaut kāds pārsteigums. Tam cilvēkam jāpierāda ar savu darbu jau līdz šim, ka viņš spēs strādāt rīdzinieku interesēs godīgi, pārliecinoši. Es uzskatu, ka tikai tāds cilvēks var uzvarēt vēlēšanas, kur no vienas puses būs Šlesera faktors, bet no otras puses būs tādi azartspēļu, būvnieku lobistu politisko interešu pārstāvji," par "Progresīvo" potenciālo saraksta līderi saka Kossovičs. Visticamāk, "Progresīvie" par mēra amata kandidātu virzīs kādu no frakcijas deputātiem, taču gala lēmums partijā vēl nav pieņemts.

Šlesers gan apgalvo, ka šis biznesa projekts un viņa dalība Rīgas vēlēšanās neesot saistītas lietas: "Šim projektam nav nepieciešams atbalsts no pašvaldības, finansiālais atbalsts, jo visa infrastruktūra tiks izbūvēta no privātā uzņēmuma puses. Tas, kas pilsētai būs jānodrošina, tā ir iespēja piekļūt komunikācijām. To, ko nosaka likums: ūdens, kanalizācija un tā tālāk. Visas pārējās investīcijas veiks privātais uzņēmums. (..) Un protams, ja gadījumā būs kāds jautājums, es konsultēšos ar to pašu KNAB un tā tālāk, bet par to šodien neiet runa."