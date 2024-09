Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) rosinājis izveidot speciālu fondu onkoloģijā, kuru varētu uzturēt no valsts kapitālsabiedrību ziedojumiem, proti, šiem uzņēmumiem katru gadu būtu jāiemaksā fondā noteikta summa. Ministrija gan vēl vērtē arī citus priekšlikumus, kā to finansēt.

To komentējot, biedrības pārstāve pauda, ka, izveidojot jaunu fondu, tas atkal būs uz sabiedrības pleciem, jo valsts kapitālsabiedrību nauda ir iedzīvotāju nauda.

"Cik ilgi būs tā, ka jābūt rezonansi izsaukušiem gadījumiem, lai kaut kas notiktu?" vaicāja Berķe, mudinot ministriju domāt par visaptverošu stratēģiju un ņemt vērā tendenci pasaulē, ka saslimstība ar vēzi gadu no gada pieaug.

Ministrija rosina palielināt individuālās kompensācijas onkoloģijas medikamentiem līdz 30 000 eiro gadā līdzšinējo 14 228 eiro vietā, atgādināja Uršuļskis. Taču tiem pacientiem, kas ''izkrīt'' no sieta, priekšlikums ir veidot otrā līmeņa izvērtēšanas komisiju jeb atsevišķu fondu.

VM Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere uzsvēra, ka onkoloģija ir viena no ministrijas prioritatēm un līdz šim valdība to esot ņēmusi vērā, finansējumam gadu no gada palielinoties.