Dzēšanas darbu laikā ēkā atrasti divi bojāgājušie, bet viens cilvēks evakuējās no ēkas pirms ugunsdzēsēju ierašanās.

Otrdien no rīta Preiļu novada Aglonas pagastā no ūdenstilpes glābēji izcēla bojāgājušo, bet desmitos vakarā cits bojāgājušais izcelts no Daugavas Rīgā. Bojāgājušie nodoti Valsts policijas darbiniekiem.