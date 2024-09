Nesaņemot atbildes par sabiedrības ieguldīto līdzekļu atgūšanu nacionālajā aviokompānijā " airBaltic ", opozīcijā esošais politiskais spēks " Apvienotais saraksts " (AS) vēršas prokuratūrā un gatavo Saeimas lēmumu par tālāko darbību ar "airBaltic" pamatkapitāla samazināšanu apturēšanu.

AS izplatījis paziņojumu medijiem, kurā norāda, ka pēdējie "ārkārtīgā steigā un slepenībā" pieņemtie valdības lēmumi par "airBaltic" radījuši nopietnas bažas par simtiem miljonu eiro nodokļu maksātāju ieguldītās naudas atgūšanu, elementāras labas pārvaldības principu ievērošanu un kompānijas nākotni.

Lai Saeimas deputātiem sniegtu paskaidrojumus par valdības lēmumiem un to sekām, pēc AS deputātu aicinājuma notika satiksmes ministra Kaspara Briškena (P) tikšanās ar AS frakciju.