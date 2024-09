Alojas iela: posmā no Miera ielas līdz K. Valdemāra ielai un no K. Valdemāra ielas līdz Tomsona ielai (C tarifu zona)

Eksporta iela: posmā no Miķeļa ielas līdz Muitas ielai un no Miķeļa ielas līdz Eksporta ielai (B tarifu zona)

Ģertrūdes iela: posmā no K. Valdemāra ielas līdz Skolas ielai (B tarifu zona)

Grostonas iela: posmā no J. Daliņa ielas līdz J. Dikmaņa ielai un no J. Daliņa ielas (C tarifu zona)

Hospitāļu iela: posmā no Miera ielas līdz Zirņu ielai (C tarifu zona)

J. Daliņa iela: posmā no Skanstes ielas līdz Grostonas ielai un no K. Valdemāra ielas līdz Vesetas ielai (C tarifu zona)

K. Valdemāra iela: posmā no Alojas ielas līdz Mālpils ielai (C tarifu zona)

Nītaures iela: posmā no K. Valdemāra ielas līdz Tomsona ielai (C tarifu zona)

Pulkveža Brieža iela: posmā no Pētersalas ielas līdz Hanzas ielai (D tarifu zona)

Rūpniecības iela: posmā no Hanzas ielas līdz Pētersalas ielai (D tarifu zona)

Tomsona iela: posmā no Nītaures ielas līdz Mālpils ielai un no Mālpils ielas līdz J. Dāliņa ielai (C tarifu zona)