Viņa informēja, ka koalīcijas partneri ir vienojušies par to, ka nākamā gada budžetā tiks iesaldēts valsts finansējums partijām.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja informācija liecina, ka 2024. gadā no valsts budžeta partijām izmaksāti 6,65 miljoni eiro.

"Delfi" jau vēstīja, ka koalīcijas partijas un sociālie partneri vienojušies nākamgad celt minimālo algu no 700 uz 740 eiro mēnesī, 2026. gadā – uz 780 eiro mēnesī, no 2027. gada – uz 820 eiro mēnesī, bet no 2028. gada – uz 860 eiro mēnesī.