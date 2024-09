Iesaka Nacionālo ziņu nodaļas redaktore Marta Sondare

Aptaukošanās ir liela problēma Latvijā un ne tikai bērniem – rādītājs pārsniedz ES vidējo. Kā to piecu gadu laikā grasās mazināt? Lasiet kolēģes Sarmītes Gaidules rakstā. Savukārt kolēģe Katrīna Žukova-Zalāne skaidro, ko nozīmē seksuālās izglītošanas kurss, ko no nākamā gada būs jāapgūst pedagogiem (tostarp sporta treneriem).

Iesaka Analīzes un stāstniecības nodaļas vadītāja Vita Dreijere-Smane

Iesaka "Delfi TV" galvenais producents Aigars Lazdiņš

Ierakstiet Google "Galatasaray" un "Welcome to hell"! Nebūsiet vīlušies. Tā Turcijas futbolkluba fani sagaida vieskomandas savā stadionā Stambulā. Pateicoties Rīgas RFS teicamajam sniegumam šie paši "Galatasaray" fani, ļoti iespējams daudztūkstošgalvainā pūlī jau pavisam drīz būs satiekami Rīgā. Un ne tikai viņi. Savtīgu apsvērumu dēļ ļoti gribēju, lai Uldis Strautmanis raidījumā "Aizmugure" pajautā ekspertiem – ko Daugavas stadiona apkaimes iedzīvotājiem šajās dienās darīt ar savām automašīnām? Droši atstāt ielu malās? Atbilde bija – visdrošāk laikam būs pašā stadionā.

Iesaka "Delfi Bizness" redaktore Aija Krūtaine

Šīs nedēļas lielais stāsts biznesa ziņās nepārprotami bija saistīts ar nacionālās aviokompānijas "airBaltic" gatavošanos akciju sākotnējam publiskajam piedāvājumam, lai piesaistītu kapitālu sava ambiciozā biznesa plāna īstenošanai, kas paredz līdz 2029. gadam dubultot tā flotē esošo lidmašīnu skaitu līdz 100. Vispirms nāca paziņojums par to, ka līdz ar "airBaltic" akciju kotāciju biržā valsts līdzdalība lidsabiedrības kapitālā varētu samazināties no pašreizējiem 97% līdz 25% plus viena akcija. Un nākamajā darba dienā sekoja paziņojums par "grāmatvedisku" pamatkapitāla samazināšanu 571 miljona eiro apmērā. Šiem paziņojumiem nesekoja skaidrojumi, kāpēc tas tiek darīts. Bez atbildīgo skaidrojuma šīs ziņas radīja plašu negatīvu rezonansi sabiedrībā par valsts ieguldījumu norakstīšanu, kā arī spekulācijas, vai tas tiek darīts ar mērķi samazina't aviokompānijas vērtību, lai to pa "lēto" atdotu kādam citam. Ņemot vērā līdzšinējo vēsturisko pieredzi, kad valsts sniegts atbalsts uzņēmumiem (piemēram, "Parex" bankai un "Liepājas Metalurgam") izkūpējis gaisā, tik saasināta reakcija bija pašsaprotama un paredzama. Tādēļ ar kolēģiem kopā šķetinājām, kas tad īsti notiek "airBaltic" un kāpēc tiek pieņemti šādi lēmumi.