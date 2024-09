Visapkārt ir tīrumi, un, pēc iedzīvotāju stāstītā, uz viena no tiem arī sestdienas rītā nokritis nelielais bezpilota lidaparāts.

Atsaucoties uz drona nokrišanas vietai tuvumā esošo māju iedzīvotājiem, telekanāls "TV3" pirmdien vēstīja, ka sestdienas vakarā likumsargi vietējos brīdinājuši par to, ka gaidāms sprādziens.

"lsm.lv" ziņo, ka ciems, kur drons nokrita, atrodas aptuveni 30 kilometrus no Rēzeknes, vairāku desmitu kilometru attālumā no Baltkrievijas, no kuras lidaparāts Latvijā ielidojis.