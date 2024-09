Kā ziņots, dienas laikā sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par pensiju otrā līmeņa iemaksu nesamazināšanu, kas ir pretēji valdības iecerei par gandrīz 17% jeb no 6% līdz 5% no bruto algas samazināt iedzīvotāju iemaksas pensiju otrā līmeņa uzkrājumā.

Ašeradens 6. septembrī preses konferencē sacīja, ka piedāvātā iemaksu pārnese no otrā uz pirmo pensiju līmeni neradīs zaudējumus iedzīvotājiem.

Lai kompensētu darbaspēka nodokļu izmaiņu radīto samazinājumu budžeta ieņēmumos, piedāvājumā ietverta viena procentpunkta iemaksu pārnese no fondētās pensiju shēmas jeb otrā līmeņa uz pensiju pirmo līmeni.

Tāpat ziņots, ka no nākamā gada plānots paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi, noteikt fiksētu un lielāku neapliekamo minimumu, kā arī paaugstināt minimālo algu.

Minimālā algas algoritms paredz, ka tā ir 45-50% no vidējās algas valstī ar tendenci tuvoties 50%. Tostarp 2025. gadā minimālā alga plānots paaugstināt no 700 eiro līdz 740 eiro, 2026. gadā – 780 eiro, 2027. gadā – 820 eiro, bet 2028. gadā – 860 eiro.

Tāpat plānots vienkāršots un fiksēts neapliekamais minimums, 2025. gadā to nosakot 510 eiro apmērā, 2026. gadā – 550 eiro, bet 2027. gadā – 570 eiro apmērā. Ašeradens sacīja, ka arī 2028. gadā pašlaik neapliekamais minimums plānots 570 eiro, bet tas varētu būtu palielināms, raugoties no budžeta aspekta. Ministrs piebilda, ka neapliekamajam minimumam jāvirzās līdz 80% no minimālās algas.