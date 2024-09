Augusta nogalē Rīgas domes (RD) Finanšu komiteja bez diskusijām atbalstīja 62 tūkstošu eiro piešķiršanu no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, jo Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) bija piemērojusi korekciju kādam Rīgas digitālās aģentūras (RDA) veiktam iepirkumam. Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" noskaidroja, ka izdevumi radušies iepirkuma komisijas kļūdas dēļ – tā no konkursa neizslēdza firmu "Corporate Systems", kuras labuma guvējam Aigaram Cerusam bija nesamaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Dienesta pārbaudi par pašvaldībai nodarītajiem zaudējumiem Rīgas dome sāka tikai šonedēļ pēc LTV raidījuma "de facto" intereses.

Augusta beigās Rīgas mēra Viļņa Ķirša (JV) vadītā RD Finanšu un administrācijas lietu komiteja sanāca uz sēdi, kuras darba kārtībā bija iekļauts arī jautājums "Par līdzekļu piešķiršanu no RD rezerves fonda". Par šo tematu komitejā runāja RDA pārstāvis. Viņš pastāstīja par Covid laikā parakstīto memorandu "Dators katram bērnam", tā ietvaros Rīgas skolās saņemtajiem 17 tūkstošiem "Chromebook" portatīvo datoru, kur pašvaldības līdzfinansējums bija nulle, jo projektu finansēja ERAF un valsts budžets. Arī par to, ka memoranda ietvaros bija jāizstrādā Resursu uzskaites un monitoringa sistēma (RUMIS), un tas bija RDA uzdevums. Sistēmas uzturētāju un izstrādāju aģentūra atrada publiskā iepirkuma rezultātā.

"Diemžēl šajā medus mucā mums ir arī darvas piliens. CFLA nav attiecinājusi daļu no izmaksām šim projektam 25 procentu apmērā, kas sastāda 62 808 eiro. Mēs šo lēmumu esam apstrīdējuši gan CFLA, gan Finanšu ministrijai, taču diemžēl esam šajā strīdā zaudējuši, un šis lēmums nav pārsūdzams un ir stājies spēkā," deputātiem teica RDA Inovāciju un attīstības nodaļas vadītājs Valentīns Žemaitis. Līdz ar to Rīgas pašvaldībai esot jāatskaita šī nauda projektā vadošajai iestādei – Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM).

Klātesošo deputātu interesi šis temats acīmredzami neizraisīja, un arī sēdes vadītājs Ķirsis plašāku skaidrojumu no savas puses nesniedza. "Paldies par ziņojumu. Kolēģi, ir jautājumi? Jautājumus neredzu. Debatēs arī neviens nav pieteicies. Balsosim! Paldies par ziņojumu," tas bija viss, ko pēc RDA ziņojuma uzklausīšanas pauda Ķirsis. Par nobalsoja deviņi komitejas deputāti – izņemot Agnesi Loginu no "Progresīvajiem", visi bija no RD valdošās koalīcijas.