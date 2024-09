Latvijas krievi jāsanaido ar bēgļiem no Ukrainas, bet pārējiem jāiestāsta – konfrontācija ar Krieviju nozīmē nabadzību. Šādus plānus Latvijas sabiedrības ietekmēšanai "Re:Baltica" atrada noplūdušos dokumentos, kas radīti vienā no komercializētajām "troļļu fabrikām" – "Sociālās projektēšanas aģentūrā" (SPA), kura strādāja Kremļa uzdevumā.

Latvijā neiet

Kas bija plānots?

SPA sīki apraksta vēstījums, kurus operācijas laikā jāizplata Latvijas sabiedrībā. Daži no tiem – "atbalstot Rietumus, Latvija piedalās starptautiskā drošības līmeņa pazemināšanā", "konfrontācija ar Krieviju novedīs pie dzīves sadārdzināšanās", "grūtības sagatavoties apkures sezonai, latvieši riskē nosalt", "krievvalodīgo genocīds". Pirmkārt, polittehnologi piedāvā Latvijas krievvalodīgajos kurināt naidu pret bēgļiem no Ukrainas, izceļot, ka atbraucēji esot priviliģēti iepretim vietējiem. Taču to, cik atrauti plānotāji ir no Latvijas realitātes, rāda iecere radīt kampaņu "Mēs arī esam bēgļi". Tajā krievvalodīgie prasītu sociālo vienlīdzību, jo viņi pēc PSRS sabrukuma Latvijā arī par tādiem kļuvuši.