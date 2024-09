Čiekurkalnā 2003. gada 18. septembra naktī divstāvu mājā izcēlās ugunsgrēks, kurā gāja bojā 11 cilvēki: astoņi iemītnieki gāja bojā uzreiz, bet vēl trīs vēlāk mira no gūtajām traumām, plašiem apdegumiem un saindēšanās ar oglekļa monoksīdu. Ugunsgrēks Viskaļu ielā 16a ir viens no traģiskākajiem Rīgas un Latvijas vēsturē.

Trauksmainā nakts

Sētniece Silvija Gorbača, kas dzīvoja šajā mājā, pirms gulētiešanas izgāja ārā uzsmēķēt un sajuta dūmu smaku. Kad sieviete atvēra durvis uz gaiteni, tas jau bija dūmu pilns. Silvijas brāļadēls Rolands Eimanis izlēca pa logu un skrēja izsaukt ugunsdzēsējus, un vēl pirms glābēju ierašanās viņam izdevās no ugunsnelaimes izglābt pensionāri Veru B. un viņas mazdēlu Alekseju, kas dzīvoja pirmajā stāvā.

Lai izvestu cilvēkus no ugunsgrēka, glābējiem nācās viņus evakuēt pa logiem, jo liesmas jau bija pārņēmušas gaiteni, kas bija vienīgā izeja no degošās mājas. Vecāka gadagājuma cilvēkus un mājdzīvniekus ugunsdzēsēji no pirmā stāva iznesa uz rokām.