"Iespējams, tas kādam ir radījis maldinošu pārliecību, ka difterija mūs vairs neapdraud, taču šis traģiskais gadījums atgādina par pretējo. Īpaši satraucoši ir tas, ka Bērnu slimnīcā šajā gadā no vakcīnregulējamām bīstamām infekcijām miruši jau divi bērni – viens no garā klepus un viens no difterijas," uzsver slimnīcas pārstāve Ilze Olšteina.