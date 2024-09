Jāatgādina, ka iepriekš LM rosināja no nākamā gada 1. aprīļa bērna kopšanas pabalstu (t.sk. piemaksu par dvīņiem vai trīņiem) līdz bērna pusotra gada vecumam palielināt no 171 eiro līdz 377 eiro. Šī pabalsta apmērs nav pārskatīts kopš 2009. gada. Tāpat ministrija plānoja no 1. februāra palielināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru līdz 724 eiro (šobrīd tas ir 421 eiro).