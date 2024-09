Koalīcija radusi iespēju strādājošo vecāku pabalstu palielināt līdz 75% (šobrīd 50%) no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra, portāls "Delfi" uzzināja Finanšu ministrijā (FM).

Jau ziņots, ka otrdienas vakarā publiski kļuva zināms, ka, par spīti tam, ka sākotnēji bija plānots strādājošo vecāku pabalstu palielināt līdz 75%, tie 2025. gadā varētu būt 60%. Par to pavēstīja labklājības ministrs Uldis Augulis (ZZS) LTV raidījumā 1:1. Arī trešdien FM sākotnēji izsūtītajā preses relīzē par plānotajām nodokļu izmaiņām 2025. gadā bija norādīts, ka nākamgad strādājošie vecāki tomēr varētu saņemt 60% no piešķirtā vecāku pabalsta.

Jāatgādina, ka iepriekš LM rosināja no nākamā gada 1. aprīļa bērna kopšanas pabalstu (t.sk. piemaksu par dvīņiem vai trīņiem) līdz bērna pusotra gada vecumam palielināt no 171 eiro līdz 377 eiro. Šī pabalsta apmērs nav pārskatīts kopš 2009. gada. Tāpat ministrija plānoja no 1. februāra palielināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru līdz 724 eiro (šobrīd tas ir 421 eiro).