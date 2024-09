VP informēja, ka likumsargi bija saņēmuši iesniegumu no slimnīcas par to, ka 20. septembrī sieviete, pretēji ārstu norādēm, no stacionāra izņēma divus savus bērnus, kuri slimoja ar difteriju. Slimībai bijušas komplikācijas un abiem bērniem bijusi noteikta obligāta ārstēšanās slimnīcā.

Viņš dalījās ar kāda jurista sagatavotu "situācijas aprakstu", kurā vēstīts, ka piektdienas pēcpusdienā "vecāki izmantoja savas Pacientu tiesību likumā noteiktās tiesības (6.pants. Piekrišana ārstniecībai vai atteikšanās no tās (4) Pacientam ir tiesības atteikties no ārstniecības pirms tās uzsākšanas, no ārstniecībā izmantojamās metodes, neatsakoties no ārstniecības kopumā, vai atteikties no ārstniecības tās laikā.) un pieņēma lēmumu atteikties no meitu turpmākas "ārstniecības" BKUS, par to paziņoja personālam un bērnus no stacionāra izņēma".