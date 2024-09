No 2025. gada janvāra stipendijas apmērs tiks palielināts uz 180 eiro mēnesī, stipendijas pretendentu ikmēneša maksimālo ienākumu slieksnis tiks celts uz 1480 eiro mēnesī, savukārt no 2025. gada rudens stipendiju pakāpeniski varēs saņemt arī maznodrošinātie un trūcīgie studējošie.

LSA domes locekļi tika iepazīstināti ar IZM un FM piedāvāto kompromisu sociālās stipendijas "Studētgods" jautājumā – no 2025. gada janvāra celt stipendijas apmēru uz 180 eiro mēnesī, palielināt stipendijas pretendentu ikmēneša maksimālo ienākumu slieksni divu minimālo mēnešalgu apmērā jeb 1480 eiro mēnesī un no 2025. gada rudens iekļaut studējošos no maznodrošinātām un trūcīgām mājsaimniecībām stipendijas saņēmēju lokā. Minēto grupu studējošie stipendiju varēs saņemt pakāpeniski, sākot ar 1. studiju kursu 2025./2026. studiju gadā – katru gadu saņēmēju lokam paplašinoties ar nākamo studiju gadu.