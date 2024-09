Pēc puisēna nāves Rīgas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, kā arī abu viņa ar difteriju slimo māsu izņemšanas no slimnīcas pagājušās nedēļas nogalē un tam sekojušās vecāku tiesību pārtraukšanas, kā arī bērnu nogādāšanas atpakaļ ārstniecības iestādē, bērnu tēvs Lauris pieļauju bērnu daļēju vakcināciju, pirmdien vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".

Pēc notikušā vecāki apsverot domu bērnus vakcinēt, pirms tam gan konsultējoties ar imunologu. "Es nesaku, ka mēs vakcinēsim visas vakcīnas, bet mēs skatīsimies katru atsevišķi, katru izvērtēsim, cik tas ir vajadzīgs, cik tas ir bīstami, no kā tā ražota. Es domāju, ka tā būs daļēja vakcinācija ," LTV atzinis tēvs.

Lauris labprāt piekritis sarunai un stāstījis, ka kopā ar sievu nolēmuši izņemt bērnus no Bērnu slimnīcas , jo zaudējuši uzticību ārstiem. "Mums dažos jautājumos radās aizdomas, ka varbūt mums nesaka pilnīgu patiesību, ka kautko mēģina slēpt... un tāpēc tāds bija mūsu lēmums," LTV izteicies Lauris.

Pēc bērna nāves gimene no ārstiem saņēmusi pārmetumus par mātes izteikumiem sociālajos tīklos. Ģimene gribējusi citus ārstus, taču laurim esot tikusi liegta iespēja uzrakstīt iesniegumu, ka viņš vēlas dzirdēt cita ārsta viedokli. "Man, piemēram, tas tika liegts. Man viņu nenesa, kategoriski nenesa, kategoriski nedeva parakstīt, mēģināja iesmērēt citu," viņš teica. Līdz ar to nolemts, ka bērniem drošāk būšot pamest slimnīcu, turklāt abi mazie piektdien jau esot jutušies pavisam labi.

Ģimenē pret vakcīnām bijusi noraidoša attieksme gan tādēļ, ka neesot saņēmuši pārliecinošu informāciju par vakcīnu sastāvu, gan arī reliģisku iemeslu dēļ – ģimene praktizē mesiānisko jūdaismu. "Arī reliģiski apsvērumi, pārliecība, bet viens no galvenajiem, nu, ka tu nezini, kas tas ir," LTV teicis Lauris.

Savukārt Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Olga Elsiņa LTV sacīja, ka, ņemot vērā to, ka bērni atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļus, ka vecāki nesniedz viņiem nepieciešamo medicīnisko palīdzību, viņa pagājušajā nedēļā pieņēmusi lēmumu par vecāku tiesību pārtraukšanu abiem vecākiem.

Bāriņtiesa pagaidām neplānojot prasīt, lai bērni tiktu vakcinēti. Savukārt 3. oktobrī paredzēts lemt par to, vai atgriezt bērnus vecāku aprūpē.

Jau ziņots, ka piektdien, 20. septembrī, māte, pretēji ārstu norādēm, no Bērnu slimnīcas izņēma divus savus bērnus, kuri slimo ar difteriju. Sestdienas rītā tika aizturēti abi šo bērnu vecāki, bet bērni nogādāti atpakaļ slimnīcā.

Nākamajā dienā vecāki tika atbrīvoti un viņiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi – aizliegums izbraukt no valsts un uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā.

VP informēja, ka likumsargi bija saņēmuši iesniegumu no slimnīcas par to, ka 20. septembrī sieviete, pretēji ārstu norādēm, no stacionāra izņēma divus savus bērnus, kuri slimoja ar difteriju. Slimībai bijušas komplikācijas un abiem bērniem bijusi noteikta obligāta ārstēšanās slimnīcā.