Izmaiņas arī paredz no Krimināllikuma izslēgt atbildību par starpniecību politiskās organizācijas finansēšanā, jo tas ir viens no noziedzīgā nodarījuma atbalstīšanas iespējamajiem veidiem, par ko Krimināllikumā jau ir paredzēta atbildība. Turklāt šādas izmaiņas nepieciešamas, jo nav iespējams nošķirt starpnieku no finansējuma devēja, to var interpretēt kā vienu un to pašu personu.