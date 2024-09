Ja pirms Covid-19 cilvēki visbiežāk izvairījās runāt par psihisko veselību, un ar psihisko vai narkoloģisko palīdzību saskārās tikai akūtas nepieciešamības gadījumos, tad šobrīd situācija ir kardināli mainījusies un rūpes par psihisko veselību ir kļuvušas par vienu no sabiedrības ikdienas lietām. "Tieši tādēļ mūsu jaunajā nosaukumā ir vārdi "veselības centrs" - jo mēs neesam slimnīca - iestāde, kur ārstē slimības, mēs esam centrs, kur atgūst veselību," akcentē Krūkle.

Šobrīd, ņemot vērā iestādes nosaukuma pirmo vārdu "Rīga", vismaz puse pacientu iestādi uztver kā vienu no Rīgas domes institūcijām, līdzīgi kā Rīgas 1. slimnīcu vai kādu no Rīgas sociālā dienesta centriem. "Nomainot vārdu "Rīga" pret "Nacionālais", šādi uzsveram centra nozīmību visas valsts mērogā, kā arī norādām, ka pie mums ārstējas pacienti no visas Latvijas un arī mūsu struktūrvienības neatrodas tikai Rīgā," uzsver Krūkle.