Otrdien, 1. oktobrī, valdība lēma no 2025. gada palielināt uzturlīdzekļu apmēru bērniem līdz septiņu gadu vecumam par 17,5 eiro, bet bērniem no septiņu gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam un pilngadīgām personām no 18 gadu vecuma līdz 21 gada vecumam – par 21 eiro.

Priekšlikuma autore Tieslietu ministrija (TM) skaidroja, ka kopš no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamā uzturlīdzekļu apmēra atsaistes no minimālās mēnešalgas apmēra ar 2020. gada 1. janvāri, no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) izmaksājamajam uzturlīdzekļu apmēram ir noteikta fiksēta summa un tā ir bērnam līdz septiņu gadu vecumam 107,50 eiro, bet no septiņu gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam 129 eiro, ko turpina maksāt līdz pilngadīgas personas 21 gada vecumam, ja persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību.