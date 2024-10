Kā informēja VK, ar katru gadu pieaugot vakanto tiesneša amata vietu skaits. 2023. gada beigās no apstiprinātajām tiesnešu amata vietām vakantas bija 54 jeb 10% tiesneša amata vietu. Turklāt pieaug tiesnešu skaits vecumā virs 61 gada. Tuvāko gadu laikā izdienas pensijā var doties vairāk nekā 28% no pašreizējiem tiesnešiem.

Revīzijā secināts, ka no amata atbrīvoto tiesnešu skaits pārsniedz tiesneša amatā iecelto skaitu. Tiesneša amata kandidātu skaits, kas izturējuši tiesneša amata kandidāta atlasi, nav pietiekams esošo tiesneša amata vakanču aizpildīšanai. Tas nozīmējot, ka tiesnešu vakanču skaita pieauguma tendence var turpināties un tiesu sistēmai var pietrūkt tiesnešu efektīvai tiesu darbības nodrošināšanai.

Tiesnešu ar specializāciju zemesgrāmatu lietās vakanto amatu vietu skaits ar katru gadu pieaug. Revīzijā konstatēts, ka kopš 2017. gada tiesu sistēmā darbu uzsākuši tikai divi tiesneši ar specializāciju zemesgrāmatu lietās, bet beiguši pildīt amata pienākumus – 16 tiesneši. 2023. gada beigās no 71 amata vietas tiesnešiem ar specializāciju zemesgrāmatu lietās vakantas bija deviņas jeb 13%. Tuvāko gadu laikā izdienas pensijā varētu doties vēl 18 tiesneši jeb 29% no visiem tiesnešiem ar specializāciju zemesgrāmatu lietās faktiskā skaita. Neesot arī izdevies paplašināt tiesnešu ar specializāciju zemesgrāmatu lietās kompetenci citās lietu kategorijās, kā to paredzēja 2018. gada Zemesgrāmatu nodaļu reforma.