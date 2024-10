Valsts prezidents atzīmēja Ruandas prezidenta vizītes vēsturiskumu, ņemot vērā, ka prezidents Kagame ir pirmais no Āfrikas valstu līderiem, kurš oficiālā vizītē apmeklē Latviju.

Rinkēvičs pauda Latvijas interesi stiprināt divpusējo sadarbību – it īpaši ekonomikas un tirdzniecības jomās. "Saredzam potenciālu sadarbības iespējām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, ko apliecina arī Latvijas uzņēmumu augošā interese par Āfrikas tirgu," akcentēja Rinkēvičs.

Valsts prezidents pievērsa sevišķu uzmanību ANO sistēmas un ANO Drošības padomes reformas nepieciešamībai. "Ir skaidrs, ka ANO šobrīd praktiski neatspoguļo ne tās reālijas, ar kādām saskaramies 21. gadsimtā, ne ir efektīvs konfliktu risināšanas mehānisms." Valsts prezidents skaidroja, ka Drošības padomes pastāvīgo locekļu skaits ir jāpaplašina, lai padarītu to efektīvāku, iekļaujošāku un atbildīgāku.

"Pirms trīsdesmit gadiem pasaule piedzīvoja vienu no saviem tumšākajiem brīžiem. 1994. gadā genocīds pret tutsi Ruandā atgādināja par naida spēju saindēt cilvēku prātus. 1994. gada notikumu nežēlība Ruandā nav aprakstāma un to nedrīkst aizmirst. Bojāgājušo, izdzīvojušo, viņu ģimeņu un nākotnes dēļ. Trīsdesmit gadus vēlāk mēs turpinām atcerēties genocīda upurus un godināt izdzīvojušos. Ruanda ir spējusi parādīt pasaulei, kā pārvarēt neiedomājamu traģēdiju, veltot mērķtiecīgas pūles, lai dziedētu sabiedrību un stiprinātu vienotību. Lai to panāktu visai sabiedrībai bija jāvelta laiks dziļām pārdomām un taisnīgi jāsoda varmākas, uzticoties tiesu varai. Diemžēl arī Latvijas vēsturi caurauž traģēdijas – kari, okupācijas, vardarbīgas represijas, kas šķēlušas ģimenes un pārtraukušas likteņus. Mēs dziļi izprotam vēsturiskās atmiņas saglabāšanas nozīmi," pauda Rinkēvičs.