Koplietojamo auto izmantošana kļūst aizvien populārāka, pieaug to cilvēku skaits, kuri ir atvadījušies no saviem privātajiem auto, un nepieciešamības gadījumā brauc ar publiski pieejamajām automašīnām. Pēdējā laikā šajā tirgū notikušas nozīmīgas pārmaiņas – ir spēlētāji, kas pavisam pametuši šo jomu, bet citi audzē muskuļus tālākai izaugsmei. Tomēr attīstība prasa ieguldījumus, kas vēlāk var atspoguļoties pakalpojumu cenās, mazinot to izdevīgumu. Tādēļ "Delfi Bizness" skaidro, kas šobrīd notiek auto koplietošanas tirgū, kā aprēķināt, vai izdevīgāk ir pārvietoties ar koplietošanas auto vai tomēr uzturēt savu privāto auto un kas notiks ar pakalpojumu cenām.

Mana kolēģe Danute Tomsone šonedēļ skaidroja, vai 79 gadus vecais Zeiļa spriedumu pārsūdzēs un kā no šodienas perspektīvas uz to raugās ļaudis, kas iepriekš skaļi jo skaļi iestājās par Zeiļas nevainīgumu.

Taču, ja arī tev tāpat kā man atvaļinājumā patīk doties tieši rudenī un domas ved tieši uz kalniem, noteikti jāizlasa Ditas Vinovskas raksts par to, kā sagatavoties kalnu ceļojumam un ko darīt, lai kāpiens kalnos būtu drošs. Rakstīt un runāt par drošību kalnos aktualizējuši nelaimes negadījumi Tatros, kur cietuši vairāki tūristi, arī no Lietuvas.

Piektdien elektroniskajā pastkastītē iekrita preses relīze, kurā lasāmas pacilājošas rindas: "Latvijas jaunie skeletonisti ir gatavi atgriezt Latvijas vārdu visaugstākā līmeņa sacensībās!" Mazliet piepacēlās uzacs – jo no Siguldas puses šovasar pūta citi vēji, tuvāko pāris gadu laikā šim sporta veidam paredzot citus "klimatiskos apstākļus" – tādus, kas raksturīgāki Sahārai. Tā nu sanācis, ka šoreiz tradicionālajā "MVPersonības" sērijā galvenā varoņa lomā tieši skeletonists, turklāt – pasaules visu laiku titulētākais. Tagad tālbraucējs-šoferis – teiktu Valdis Valters… Pats Martins Dukurs par to gan pasmaida, taču renes sporta veidiem kopumā Latvijā šobrīd iemesla smaidīt maz. Atcerēsimies, šovasar tie pamanījās pievērst sev ne to kārotāko sabiedrības uzmanību – bobslejistiem citam pēc cita paziņojot par aiziešanu no lielā sporta, turklāt daža laba funkcionāra savdabīgo izteicienu izprovocētiem – darot to caur veļas mazgātuves durvīm...