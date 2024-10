"Pārdefinē alkoholu" aicina Eiropas iedzīvotājus pārdomāt savas attiecības ar alkoholu, mudinot pārskatīt tā lomu ikdienas dzīvē, svinībās un tradīcijās. Kampaņā piedalīsies pārmaiņu veicinātāji no Eiropas valstīm, kuri savas attiecības ar alkoholu jau ir mainījuši.

Alkohols ir riska faktors vairāk nekā 200 slimībām, no kurām vismaz septiņas ir onkoloģiskas, tostarp krūts un resnās zarnas vēzis. Reģistrētais absolūtā alkohola patēriņš Latvijā ir viens no augstākajiem PVO Eiropas reģiona valstu vidū – 2022. gadā tas bijis 11,9 litri uz vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju, neieskaitot tūristu absolūtā alkohola patēriņu, norāda PVO pārstāvniecības Latvijā pārstāvji.

Papildus fiziskajai ietekmei alkohols veicina arī plašākas sabiedrības problēmas. Kā liecina dati, alkohola lietošana ir viens no galvenajiem vardarbības, tostarp seksuālās un ar dzimumu saistītas vardarbības, ceļu satiksmes negadījumos zaudēto dzīvību, kā arī gūto traumu un citu kaitējuma veidu faktoriem, kas ietekmē ne tikai pašus alkohola lietotāju, bet arī viņu ģimenes un kopienas. Aplēses liecina, ka Latvijas valsts budžetam un ekonomikai ar alkohola lietošanu saistītās tiešās un netiešās izmaksas ir no 439,9 līdz 602,2 miljonu eiro apmērā jeb 1,3-1,8% no iekšzemes kopprodukta, norāda PVO pārstāvniecība Latvijā.