Laikā no 14. līdz 16.oktobrim valsts ceļu tīklā maksimālais braukšanas ātrums tiks pielāgots mainīgajiem un ziemas laikapstākļiem, līdz ar to no 16. oktobra visā valsts ceļu tīklā maksimālais braukšanas ātrums būs līdz 90 kilometriem stundā (km/h), liecina uzņēmuma "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) sniegtā informācija.