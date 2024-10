Kamēr vieni skaita miljonus valsts budžetā un mēģina savām organizācijām "izsist" pēc iespējas vairāk, īsti nepaskaidrojot, kāpēc, citi sapņo par to, ka varētu atļauties sieru un piestrādāt par apkopēju. Vēl citi tikmēr rindo uzņēmumus secībā pēc to vērtības. Kāds nokrāso zilu seju vai mēģina tikt galā ar šķiršanās sāpēm. Ko rakstīt un stāstīt "Delfi" žurnālistiem netrūka arī šonedēļ. Ieskaties košākajos stāstos!

Iesaka Analīzes un stāstniecības nodaļas vadītāja Vita Dreijere-Smane:

Stāsts par Anastasiju šonedēļ bija otrais no sērijas "Izdzīvotāji" rakstiem, ko publicējām. Pirmais bija par Valentīnu no Viļānu pagasta, kura pēc civilvīra nāves palikusi viena un ar ļoti, ļoti maziem ienākumiem. Pat ja mājai logus nomainīt nevar atļauties un veikalā uz sieru atliek vien nolūkoties, Valentīna nežēlojas un dzīvē turpina vairāk saskatīt gaišo. Jā, un rakstā ļoti jūtams tāds sirsnīgs Latgales "vaibs" (atvainojos par šo anglicismu).

Iesaka "Delfi" nacionālo ziņu nodaļas redaktors Kārlis Arājs:

Tā bija parasta ziņu aģentūras LETA ziņa – Kadagā armijnieki atklās jaunu vides objektu. It kā nekas īpašs, bet tad izrādījās, ka šis objekts izmaksās 183 000 eiro. Tas radīja daudz jautājumu, uz kuriem Latvijas mediji, tostarp "Delfi" lūkoja rast atbildes. Piemēram, kā tas nākas, ka 2015. gadā iepirkts bruņutransportieris nu gozējas uz postamenta, kā visas izmaksas radušās, vai tiešām tas bija vajadzīgs? Šie ir daži no jautājumiem, uz kuriem savā rakstā atbildes meklē "Delfi" nacionālo ziņu nodaļas redaktore Marta Sondare kopā ar "Delfi" nacionālo ziņu nodaļas žurnālisti Selīnu Puķi.

Iesaka "Delfi" žurnālu satura redaktore Dita Vinovska:

Līdzīgi kā daudzi kurzemnieki, es bieži esmu izjutusi lepnumu par brašajiem karotājiem kuršiem. Vareni, drosmīgi, tādi, kas neliec muguru svešu kungu priekšā. Tādi, no kuriem baidījās pat vikingi... Vismaz tāds kuršu tēls manā prātā bija izveidojies no informācijas druskām vēstures stundās un populārajā kultūrā. Cik daudz no tā visa ir patiesība? Vai tagadējā Zviedrijas teritorijā kurši patiesi iedvesa tikpat lielu bijību kā mēris? To skaidroja "Campus" žurnāliste Līga Stirna.