Rīgas tehniskā universitāte (RTU) eksluzīvi tikusi pie ievērojamas naudas no izglītības nozares budžeta, par ko sola apmācīt augstākā līmeņa ierēdņus. Citas augstskolas saka, ka līdzīgas programmas jau pastāv, svētdien vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".

Raidījums vēsta, ka šogad apmācību izies 50 cilvēki. Nākamgad 100 un 2026. gadā arī 100 interesentu. Dokumentos nav ne vārda par to, kurš to ieviesīs un kurš mācības rīkos, vēsta "Nekā personīga".

Pirms dažām nedēļām desmitiem dažādu valsts iestāžu vadības līmeņa amatpersonas, arī ministriju valsts sekretāri un departamentu direktori saņēma e-pastu ar virsrakstu "Unikāla iespēja tieši TEV". Tajā teikts, ka var piedalīties "Mikrokvalifikācijas kursos "Digitālā publiskā pārvaldība"". Novembrī trīs dienu kursus vadīts profesors no Antverpenes universitātes. Novembrī un decembrī sešu dienu kursos pasniedzēja no Igaunijas. Attālinātā kursu prezentācijā šonedēļ RTU pārstāvis dekāns Jānis Caune stāstīja, ka tos noklausīties varēšot tikai 25 cilvēki, jo vairāk vietu neesot.

Par RTU kursiem, kam dāsni piešķirta valsts nauda, šajās nedēļās uzzinājuši arī Saeimas deputāti no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Viņiem radies jautājums kā un pēc kādiem kritērijiem vienai konkrētai universitātei izdevies iegūt šo finansējumu. Un vai par šādu kursu iespējamu rīkošanu uzrunātas arī citas augstskolas, vēsta raidījums.

"Mēs tiešām esam diskutējuši par to, ka mums valsts digitālajai attīstībai ir nepieciešams augstskolu atbalsts un konkrēti tāda diskusija ir pilnīgi noteikti ar RTU ir bijusi, klāt bija ministri. Diezgan plašu apaļais galds bija par to, kā Zinātņu universitāte var iesaistīties. Šeit ir viens no lieliem uzdevumiem, tad zināšanu pārnese ne tikai ekonomikai, bet arī sabiedrībai. Tā kā tāda saruna ir bijusi, ar ko tas ir rezultējies tālāk tiešām nevarēšu komentēt," izteicies finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).