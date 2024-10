Vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Līdz ar to šogad vasaras laiks beigsies 27. oktobrī un pulksten 4 jeb naktī no sestdienas uz svētdienu, kad pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu stundu atpakaļ.