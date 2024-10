Pirms aptuveni desmit gadiem viņa pēdējoreiz atvadījās no vecākā dēla, kurš tobrīd palika Pakistānā kopā ar sava tēva ģimeni. Ārkārtīgi grūta izvēle, bet tobrīd šķitusi vienīgā iespējamā. Viņa gribēja pēc iespējas ātrāk aizbēgt no tobrīd jau vairākus gadus ilgušajām vardarbīgajām attiecībām ar vīru un nepārejošajām bailēm no viņa.