Tiesībsarga ieskatā Jelgavas novada domes deputāti izrādījuši nenopietnu attieksmi, vienaldzību un mazdūšību, norobežojoties no bijušā domes priekšsēdētāja Madara Lasmaņa (LA) komunikācijas un uzvedības vērtēšanas atbilstoši deputātu ētikas normām, aizbildinoties ar interešu konfliktu, portālu "Delfi" informēja Tiesībsarga biroja pārstāvis Edgars Lākutis.

Neizpildot tiesībsarga rekomendāciju, deputāti parāda attieksmi pret vērtībām, morāli, ētiku, cilvēktiesībām, vienlaikus atzīstot Deputātu ētikas kodeksa bezvērtīgumu un formālo raksturu. Tiesībsarga ieskatā, ētikas normu piemērošana pašvaldības domes darbā nedrīkst būt atkarīga no politiskās solidaritātes, noskaņojuma, morālā brieduma vai jēdziena "interešu konflikts" nepamatotas lietošanas.

Arī biedrība "Sabiedrība par atklātību – Delna" savā aktuālajā pētījumā par ētikas regulējumu pašvaldībās akcentējusi, cik būtiski, lai pašvaldībā būtu ieviests ētikas normu uzraudzības mehānisms. Svarīgi ētikas kodeksu izstrādāt ne tikai tāpēc, lai to varētu formāli ievietot pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē, bet arī tāpēc, lai procedūra būtu saistoša, aktuāla, efektīva un dzīvotspējīga, pauž Tiesībsarga birojā.

Dome nepilda tiesībsarga rekomendāciju

Šī gada 25. aprīlī tiesībsargs pabeidza pārbaudes lietu "Par pašvaldības domes priekšsēdētāja komunikācijas un rīcības ētiskumu un bosingu", kurā tika vērtēta Lasmaņa komunikācija un rīcība pret domes darbiniekiem. Rezultātā tiesībsargs konstatēja neētisku, aizvainojošu, pazemojošu un uz vardarbību vērstu komunikāciju un izturēšanos, tostarp nevēlamu seksuāla rakstura rīcību verbāla aizskāruma veidā un bosingu no domes priekšsēdētāja puses.

Tajā pašā datumā tiesībsargs saņēma Jelgavas novada domes vēstuli par to, ka deputāti nav varējuši līdz noteiktajam termiņam izpildīt tiesībsarga rekomendāciju. Rekomendācijas neizpilde pamatota ar sarežģīto situāciju Jelgavas novada domē attiecībā uz domes priekšsēdētāja ievēlēšanu, kā arī darba noslodzi, solot izpildi pēc domes priekšsēdētāja ievēlēšanas.

Šī gada 3. oktobrī tiesībsargs saņēma Jelgavas novada domes vēstuli par to, ka šī gada 28. augusta domes sēdē skatīts lēmumprojekts "Par Deputātu ētikas komisijas izveidošanu deputāta M. Lasmaņa rīcības (ko konstatējis tiesībsargs un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs), izvērtēšanai atbilstoši ētikas normām". Rezultātā Jelgavas novada dome nolēma noraidīt sagatavoto lēmuma projektu. Tādējādi, tiesībsarga rekomendācija nav izpildīta.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka kopš Jelgavas novada domes Budžeta komisijas sēdes, kur ar divdomīgu rīcību plašu uzmanību izpelnījās toreizējāis novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis (LA), novada vārds izskanēja biežāk. Pēc video publicēšanas domnieki grasījās lemt par Lasmaņa atbrīvošanu no amata, paredzētajā sēdes dienā Lasmanis izplatīja paziņojumu par atkāpšanos .

Šī gada martā domes paziņojumā par deputātu rosinājumu atbrīvot priekšsēdētāju no amata pausts, ka Lasmaņa darba stila dēļ darbinieki vērsušies pie tiesībsarga un Valsts Darba inspekcijā. "Par Lasmaņa kā amatpersonas ētikas pārkāpumiem rīcībā un profesionālajā darbā pašvaldībā ir vairāki ziņojumi, tostarp konkrētu darbinieku iesniegumi un sūdzības Tiesībsargam, Darba inspekcijai, rosinot izskatīt mobinga un emocionālās vardarbības gadījumus."

Toreiz Tiesībsarga birojā portālam "Delfi" norādīja, ka no Jelgavas novada domes saņēmts viens iesniegums. "Pērn ir saņemts viens iesniegums no kādas Jelgavas novada domes darbinieces. Ir ierosināta pārbaudes lieta par iespējamu bosingu no domes priekšsēdētāja puses. Jautājums šobrīd ir izskatīšanā," toreiz sacīja Tiesībsarga biroja pārstāvis.