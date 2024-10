Projektu iesniedzēji, kuri saņēmuši negatīvu CFLA lēmumu, ir izmantojuši Administratīvā procesa likumā paredzētās tiesības to apstrīdēt un iesnieguši apstrīdēšanas iesniegumus. Apstrīdēšanas iesniegumus CFLA ir nosūtījusi izskatīšanai Finanšu ministrijai (FM) kā Atveseļošanas fonda (AF) plāna koordinējošajai iestādei.

CFLA pārstāvji skaidro, ka FM var pieņemt vienu no trim lēmumiem - atstāt CFLA lēmumu negrozītu, atjaunojot lēmuma darbību, atcelt CFLA lēmumu, vai arī atcelt CFLA lēmumu kādā tā daļā. CFLA pārstāvji informē, ka FM lēmums būtu jāpieņem mēneša laikā no apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas dienas. Objektīvu apstākļu gadījumā šo termiņu var pagarināt, par to informējot iesnieguma iesniedzēju.