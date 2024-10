No nākamā gada cilvēks ar maznodrošinātā statusu ceturksnī saņems tikai vienu pārtikas preču komplektu līdzšinējo divu vietā, informēja Labklājības ministrijā (LM).

Tas saistīts ar to, ka no nākamā gada mainīsies Eiropas Savienības (ES) pārtikas atbalsta un pamata materiālās palīdzības saņemšanas nosacījumi. Kā norāda LM, atbalsts tiks mērķēts uz sociāli vismazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, mainot pārtikas atbalsta apjomu. To joprojām varēs saņemt ģimenes ar trūcīgas mājsaimniecības statusu un krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības, tostarp Ukrainas iedzīvotāji.