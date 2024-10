Par Lizumā pagastā nozāģēto koku, kurā ar auto ietriecās un dzīvību zaudēja četri jaunieši, Valsts policija (VP) uzzināja no medijiem. Arī pašvaldība nav plašākas informācijas par to, kas un kā izlēma liktenīgo koku nozāģēt.

Gulbenes ciematu, tostarp Lizuma pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Jansone portālam "Delfi" norāda, ka nekādas informācijas par nozāģēto koku pašvaldībai neesot, savukārt " Latvijas Valsts ceļi " pārstāve Anna Kononova norādīja, ka saskaņojums par šī koka zāģēšanu nav saņemts un plašākas informācijas par to nav.

Arī interese par nozāģēto koku pagaidām nav izteikta, saka pagastu apvienības vadītāja: "Neviens nav zvanījis, prasījis par to koku. Vienīgi blakus esošās zemes īpašnieki prasījuši, kas to veicis," atzīst Jansone. Par konkrēto koku plašāk zinot stāstīt policijā, kas to skaidrojot, min pārvaldes vadītāja.