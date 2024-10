Krimināllikuma normā ir paredzēta kriminālatbildība par darbību, kas vērsta uz naida vai nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums. Tāpat ir paredzēta kriminālatbildība par minēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi valsts amatpersona, uzņēmuma, organizācijas atbildīgs darbinieks, vai ja tas izdarīts, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu.